Netflixシリーズ「マン・オン・ファイア」より本予告とキーアートが解禁された。元特殊部隊の男が、たった一人の少女を守るため戦いに身を投じる。銃撃戦、肉弾戦、カーチェイス、大爆発まで詰め込んだ、まさに“愛すべき王道アクション”と呼びたくなる一本だ。 原作は、A・J・クィネルの名作小説『燃える男』。かつてデンゼル・ワシントン＆ダコタ・ファニングで2004年に『マイ・ボディガード』