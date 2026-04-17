「星野リゾート トマム」(北海道勇払郡)は7月1日から、「とうきびアフタヌーンティー」(1人5,000円)を初開催する。「とうきびアフタヌーンティー」(5,000円)北海道では昼夜の寒暖差が大きい気候を活かし、甘みが強く香り豊かなとうきびが育つ。とうきびが旬を迎える夏に、この甘みと香りが際立つとうきびを存分に味わってほしいという想いから、とうきびの魅力をさまざまな形で堪能できるアフタヌーンティーを提供する。開催期間は