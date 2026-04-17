物語コーポレーションが展開する「丸源ラーメン」は5月14日、「丸源特製 麻辣湯麺(マーラータンメン)」(1,023円/一部店舗では商品の内容および販売価格が異なる）を各店で発売する。それに先立ち、4月16日より一部店舗で先行販売を実施している。「丸源特製 麻辣湯麺(マーラータンメン)」(1,023円）同商品は、彩り豊かな具材と旨みが広がる醤油ベースのスープが特徴。6種の香辛料を合わせた奥行きのある辛味と、ごま油の香ばしさが