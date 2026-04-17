町田康さんもどかしい、ずうっともどかしい。何故に話が通じないのか――。町田康さんの新作「朝鮮漂流」（新潮社）は、江戸後期の朝鮮に漂着した日本の武士たちの遭難記録に基づいた大部の小説だ。異国の者同士の隔靴搔痒（そうよう）極まるやりとりが、グルーブ感あふれる町田節でよみがえる。文政２（１８１９）年、薩摩藩士の安田義方ら２５人を乗せた船が暴風雨にみまわれ、朝鮮の海岸に漂着する。〈とにかく国に帰