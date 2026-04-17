楽天は17日、6月13日の広島戦でファンキー加藤さんが来場し、試合終了後にフィールドでミニライブを開催することになったと発表した。なお、ファンキー加藤さんが楽天モバイル 最強パーク宮城でミニライブを行うのは6年連続通算11回目。▼ ファンキー加藤さん「ファンキー加藤、今年も楽天モバイル 最強パーク宮城に参戦させていただきます！昨年はまさかの引き分けという結果で、通算戦績は2勝7敗1分けです。これは完全な追い風