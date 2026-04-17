『14歳、字を書けない私が「書く」喜びを手にするまで』の書影文字を読み、字を書くことに困難を抱えている人たちがいます。それは「読み書き障害」の当事者たち。読み障害は「ディスレクシア」、書き障害は「ディスグラフィア」とも呼ばれ、いずれも発達障害の一種とされており、読み書きに著しい困難を示しますがまだまだ知られていないのが現実です。そんな社会に一石を投じるように生まれたのが、『14歳、字を書けない私が「