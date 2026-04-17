ロビーは4月16日、パワーカップルの「小1の壁」に関する実態調査の結果を発表した。調査は2026年3月30日〜4月1日、小学生の子どもを持ち、子育て中のパワーカップル(20代〜40代の男女)310名を対象にインターネットで行われた。調査におけるパワーカップルは、世帯年収1,500万円以上の夫婦とした。○子どもの小学校入学に伴う夫婦の働き方の変化まず、「子どもの小学校入学に伴い、夫婦それぞれの働き方にどのような変化があったか