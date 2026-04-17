TOMORROW X TOGETHERがカムバック後、韓国と日本でヒットに火をつけた。所属事務所のBIGHIT MUSICは4月17日、「TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』が、4月16日付の日本・LINE MUSICデイリーソングランキングで1位を獲得した」と発表した。【写真】TXT、“再契約”の理由語る「メンバーがとても大切」続けて「この曲は公開直後、1時間単位で集