ドジャースは１７日（日本時間１８日）、オリオールズからＤＦＡとなっていたチェイス・マクダーモット投手（２７）をトレードで獲得したと発表した。アクセル・ペレス投手が交換要員となる。マクダーモットは、マイナーでは通算１１３試合に登板し、２２勝２４敗、防御率４・３８を記録。計４０９回で５６８三振を奪うなど、高い奪三振能力は魅力的だ。ドジャースは今月１日には、ナショナルズから１９３センチの２７歳左腕