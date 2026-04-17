ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、ＳＮＳで現役引退を表明した。今後については「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに２人で挑戦していきます」としている。今後も「りくりゅう」は二人三脚で歩んでいく可能性がある。ペア競技の発展を常に願ってきた３３歳の木原は、指導者になる目標をたびたび