お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一組がＳＮＳで引退を表明したことを速報した。番組では、五輪の演技をＶＴＲで放送した。金曜レギュラーでタレントのカンニング竹山は「今見ててもね涙出るぐらいな感動する」とし「やりきってるよね。