テレビ東京で放送中の『新美の巨人たち』（毎週土曜後10：00）で、4月は“シリーズ時代の真ん中で”と題し、日本の激動の時代だからこそ生まれた、歴史を彩った建築やアートを、4週にわたって特集している。【番組カット】歴史を感じる…“荻外荘会談”が行われた近衛文麿の旧宅内部第1弾（4日）は明治編≪辰野金吾「東京駅とステーションホテル」≫、第2弾（11日）は大正編≪竹久夢二の大正ロマン「長崎十二景」≫の美をひ