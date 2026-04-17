人気漫画『リアル』の最新巻発売を記念し、ニューエラとの初コラボレーションが実現♡作品の世界観を落とし込んだキャップやTシャツが登場し、ファンにはたまらない特別なコレクションとなっています。日常コーデに取り入れやすいデザインで、さりげなく個性を表現できるのも魅力です。 キャラクターを表現したデザイン 本コレクションでは、戸川清春・野宮朋美・高橋久信の3人にフォー