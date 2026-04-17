ロッテは、「浮世絵ビックリマンチョコセット 特別シールホルダーおまけ付き」を、4月21日正午から4月23日午後11時59分59秒までの期間で抽選販売する。ロッテオンラインショップ限定で、6000セットの数量限定企画となる。【写真】全12枚のキャラクターを並べると巨大な1枚絵が完成本商品は、4月21日発売の「浮世絵ビックリマンチョコ」2箱（合計60個）に、特別シールホルダー1冊が付属するセット。シールホルダーは、オンライ