＜JMイーグルLA選手権初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞原英莉花は幸先よくバーディを先行させたが、苦しい一日になった。2バーディ・1ボギー・1トリプルボギーの「74」。伸ばし合いの展開のなか、3桁順位での滑り出しが濃厚となった。【写真】これが原英莉花がトラブルに見舞われた12番ティからの景色前半11番パー5でバーディを奪った直後の12番でアクシデント。ティショットが数十ヤー