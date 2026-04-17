サウジアラビアの政府系ファウンド「PIF」が、超高額賞金がかけられるLIVゴルフへの資金援助を打ち切る可能性が英国のフィナンシャル・タイムズ紙が報道し、ゴルフ界に激震が走っている。【写真】「おかえり」松山英樹がPGA復帰のケプカを歓迎そんななか、LIVゴルフ会長でPIFの総裁も務めるヤシル・アルルマヤン氏がサウジアラビアのテレビ局、アルアラビア放送に出演。イランでの戦争がPIFの投資に影響を与えるかを聞かれると「戦