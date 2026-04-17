俳優の綾瀬はるかが、16日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内「ゴチになります」（後7：00〜後8：54）に出演。ゴチメンバーの倉科カナから、ドラマ共演時の“秘話”を明かされる一幕があった。【動画】これはモテるわ…中学時代の綾瀬はるか羽鳥慎一アナから「倉科さん、綾瀬さんとドラマで共演した時にちょっと困ったことが…？」と向けられた倉科は「ちょっと、シーンの待ち時間で、綾瀬さんが話しかけに来て