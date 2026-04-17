東京・歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２日〜２６日）の昼の部で「末広がり」、「時今也桔梗旗揚（ときはいまききょうのはたあげ）」、「御浜御殿綱豊卿（おはまごてんつなとよきょう）」、夜の部で「鎌髭（かまひげ）」、「神明恵和合取組め組の喧嘩（かみのめぐみわごうのとりくみめぐみのけんか）」、「春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）」が上演されることが１７日、分かった。「末広がり」は主人の大名（市川染五