女優の池田エライザ（30）が17日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「皆様温かなお祝いの言葉、本当にありがとうございます」と書き出したエライザ。16日に30歳の誕生日を迎え、ファンからの祝福に感謝の言葉を贈った。「小雨でツヤツヤな新緑と美味しいご飯。自分とゆっくり向き合い、感謝の気持ちでいっぱいになりながら20代を締めくくれたこと本当に幸せだと感じます」とオフの日を紹介し、この日のオフ