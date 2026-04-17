米国防総省＝2022年3月、ワシントン近郊（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は沖縄に駐留する米海兵隊第3海兵遠征軍のロジャー・ターナー司令官（中将）を太平洋海兵隊司令官に指名した。国防総省が15日発表した。ターナー氏は在沖縄米軍トップの沖縄地域調整官を兼務している。後任にはベンジャミン・ワトソン中将が1月に指名されており、上院での承認を経て交代する見通し。国防総省によると、ワトソン氏