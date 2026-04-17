モデルでタレントのアリアナさくら（21）が17日までに自身のインスタグラムを更新し、所属事務所を移籍したことを報告した。「ご報告この度、9年間の間お世話になりましたプラチナムプロダクションから、ボンイマージュに移籍する事となりました」と報告。「小学校6年生の時から面倒を見てくれて、色々と手を取り合って共に歩んできてくれたプラチナムとは、思い出深い気持ちでいっぱいです」と感謝。「新たな居場所で、し