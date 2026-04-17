【ヤマヒロのぴかツと金曜日】音楽好きにとってＦＭラジオは欠かせない。ヒロ寺平さんとマーキー（旧マーキー谷口）さん。共に、若い頃からゴキゲンな曲を聞かせてくれる憧れのＤＪだった。前回は『なんでも相談できる兄貴』ヒロさんの魅力に紙面を使い尽くしたので、今回は『近所のちょっとファンキーな兄ちゃん』マーキーさんについて書こう。これまでほとんど面識のなかったマーキーさんから、突然トークライブへのゲス