イスラエルとレバノンが停戦合意したことをうけ、イラン外務省は16日、レバノンでの停戦を歓迎する一方で、イスラエル軍がレバノン南部から撤退することを求めました。イスラエルのネタニヤフ首相は16日、レバノンと停戦で合意したことについて歴史的な和平協定を結ぶチャンスだと強調するとともに、親イラン武装組織ヒズボラが武装解除していないとしてレバノン南部で引き続き軍を駐留させる考えを示しました。これに対しイラン外