元人気セクシー女優の霜月るなが17日までにXを更新。セクシー女優引退を決意した理由を明かした。霜月は「自分が選んだ人生は間違いだったのかなとか時々考えてしまう」と切り出し、「セクシー女優デビューして引退してもそれはずっと残るし私が引退を決意した一番の理由はこの仕事をずっとしていたら将来結婚なんてできない気がしたの」と結婚を考えての引退だったと告白した。「いつか彼氏ができたら彼女がセクシー女優なんて耐