【モデルプレス＝2026/04/17】上田秋成氏原作のベストセラー「雨月物語」の舞台化が決定。2026年8月7日〜8月23日に、東京・シアタートラムにて上演され、俳優の岡本圭人ら出演キャストも発表された。【写真】元JUMPメンバー、素肌チラ見せの新ビジュアル◆江戸時代のベストセラー「雨月物語」「雨月物語」は、江戸時代の日本文学における傑作として今の世にも広く知られている。1776年に刊行された全9篇から成る短編集で、各話は幽