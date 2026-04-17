【モデルプレス＝2026/04/17】モデルでタレントの吉川ひなのが4月17日、自身のSNSを通じ、新たなマネージメント契約のもと活動を再スタートすることを発表した。【写真】沖縄留学中・美人モデル、次女の日焼けしたワンピース姿◆吉川ひなの、沖縄拠点で新たなスタート吉川は、これまで第一線で活躍する一方、近年は沖縄を拠点に生活し、子育てを中心とした日々を送りながら、自身の在り方や生き方について見つめ直す時間を過ごして