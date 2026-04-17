かつてフジテレビは視聴率三冠王の常連で、2000年代までは就職人気企業ランキングでも上位を維持していた。しかし、中居問題などの影響で、かつての栄光は見る影もない。ブランドの再構築に取り組んではいるものの、人材の流出に歯止めがかからないという。＊＊＊【写真を見る】次に退職の可能性が？“危ない”とささやかれる「美人アナ」将来の役員候補も昨年だけで、永島優美アナ（34）や椿原慶子アナ（40）ら5名の局ア