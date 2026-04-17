トラックなどの燃料となる「軽油」をめぐって話し合って価格を決めるカルテルを結んだ独占禁止法違反の疑いが強まったとして、公正取引委員会が販売会社5社を刑事告発しました。公正取引委員会は、去年9月、都内の運送業者らに向け販売する軽油の価格を繰り返し調整したとして、石油販売会社8社に強制調査を行っていました。公正取引委員会は17日、このうち、「東日本宇佐美」、「ENEOSウイング」、「エネクスフリート」、「キタセ