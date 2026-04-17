G20財務相・中央銀行総裁会議後、記者会見する日銀の植田総裁＝16日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】日銀の植田和男総裁は16日（日本時間17日）、米ワシントンで開かれた20カ国・地域（G20）財務相・中央銀行総裁会議後に記者会見し、中東情勢で不透明感が強まっている物価や景気の動向に対し「金融政策としてどう対応するかは難しい」と述べた。今後の利上げ判断を巡っては「現状、日本は実質金利が低い。金融環境が