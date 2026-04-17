元夢みるアドレセンスの荻野可鈴（30）が16日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児を出産したことを報告した。【写真】生まれたばかりの我が子！第2子女児出産を伝えた荻野可鈴荻野は、我が子の写真を添えて「先日、第二子となる女の子を出産いたしました。今回もパパが立ち会ってくれてとっても幸せなお産でした。里帰り出産だったので、入院期間中、初めてパパとママがいない環境で頑張ってくれている息子を1秒でも早く