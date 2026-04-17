甲子園が朝からポケモンファンで賑わっている。きょう17日からの中日3連戦は「ポケモンベースボールフェスタ2026〜30年の想いをボールに込めて〜」として開催される。期間中は試合中の特別演出、コラボグッズの販売が行われるほか、初日の17日は「ポケモンGO」の限定イベントも実施される。ゲーム内でレアなピカチュウをつかまえられることもあり、午前中から甲子園駅前の広場には、通常のナイター開催日には見られない数が集