ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本人初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来・木原龍一ペアが１７日、ＳＮＳで今季限りの引退を発表した。フジテレビ系「ノンストップ！」でもこのニュースを伝えたが、バナナマンの設楽統が発表文書の一部に興味を示した。りくりゅうペアはＳＮＳで引退を発表。その中に、今後について「これからもペアを日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいこと