【comicスピラ紙コミックス創刊１周年記念】 開催期間：4月17日～7月17日予定 【拡大画像へ】 ファンギルドは異世界ファンタジーレーベル「comicスピラ」から、紙コミックス1周年を記念して、「オリジナルアクリルフィギュア」と「公式ネップリ」を4月17日にコミックスピラ公式BOOTHページにて発売した。 □コミックスピラ公式BOOTHページ 全12タイトルの