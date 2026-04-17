A・J・クィネルの小説『燃える男』を新たにドラマ化したNetflixシリーズ『マン・オン・ファイア』が、4月30日よりNetflixで世界独占配信されることが決定。あわせて予告編とキーアートが公開された。 参考：鈴鹿央士が拳ひとつで“逆襲”を始めるNetflixシリーズ『喧嘩独学』新場面写真公開 本作は、元特殊部隊で過去にトラウマを抱える孤独な主人公が、同じく孤独な少女を守るために熾烈な戦いへ