6月26日に日米同時公開されるDCユニバースの新作映画『スーパーガール』に先駆け、4月18日の「スーパーマンの日」を記念した各種企画が発表された。 参考：スーパーマンも登場！『スーパーガール』アクション満載の本予告＆海外版本ビジュアル公開 『スーパーマン』は、コミック作家のジェリー・シーゲルとアーティスト