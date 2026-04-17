2026年4月14日、東日本のSA・PA（サービスエリア・パーキングエリア）で最も支持されるグルメを決定する「第2回ハイウェイめし甲子園」の2代目王者が決定しました。総投票数11万2,570票の中から頂点に輝いたのは、茨城県・常磐自動車道 友部SA（上り）。前回に続く2連覇という快挙を達成しました。本記事では、上位にランクインした福島・埼玉の絶品メニューの詳細に加え、4月24日から始まる「最大2,000円分が当たる感謝祭」のおト