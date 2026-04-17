開催：2026.4.17 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 4 - 2 [オリオールズ] MLBの試合が17日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとオリオールズが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。 1回裏、3番 ホセ・ラミレス 初球を