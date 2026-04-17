現地４月16日に開催されたカンファレンスリーグ準々決勝の第２レグで、佐野海舟と川粼颯太を擁するマインツ（ドイツ）が、ストラスブール（フランス）と敵地で対戦。２−０で快勝した第１レグに続いて、日本人MF２人が揃って先発したなか、０−４で惨敗し、ベスト４進出を逃した。開始26分で先制を許すと、35分、69分、74分にも失点。次々にゴールネットを揺らされた一方、自分たちは１点も奪えず、ホームとは真逆のゲー