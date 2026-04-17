ヴィッセル神戸は現地４月16日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、アル・サッド（カタール）と対戦した。開始６分に先制を許した神戸は、24分に大迫勇也のヘッド弾で追いつくも、後半に入って61分と65分に立て続けに失点。２点のビハインドを負う。それでも、74分に井手口陽介のゴールで１点差に詰め寄ると、90＋３分には武藤嘉紀が起死回生