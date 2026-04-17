モデルの鈴木えみ（40）が17日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ハワイ旅行のオフショットを公開した。「ハワイの続き」と書き出した鈴木。「人間UFOキャッチャーもやったんだけど最後なぜか沈められて困惑した」とアーケードゲームを楽しんだことを報告した。「宇宙人ゲット」と添えて“2ショット”もアップ。「夏休みにまた行けたらいいなぁ。お仕事がんばる」と添えた。ファンからは「笑いました」「や