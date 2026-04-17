7月2日に開幕する「七月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、26日まで）の演目と配役が17日、発表となった。昼の部では「末広がり」「時今也桔梗旗揚」「御浜御殿綱豊卿」が上演される。御浜御殿綱豊卿はダブルキャストで実施。Aプロは片岡仁左衛門（82）が綱豊卿、松本幸四郎（53）が助右衛門を勤める。Bプロは2018年の「新春浅草歌舞伎」以来、2度目となる尾上松也の綱豊卿（41）、初役となる中村隼人（32）の助右衛の配役で上演さ