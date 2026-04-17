お笑いコンビ「バッテリィズ」とタレントで女優の二瓶有加が、米国で急成長中の人気スポーツ「ピックルボール」に挑戦している。3月開設のYouTubeチャンネル「PICKLEPICKLE」で日本一を目指し奮闘中だ。3人が取材に応じ、競技の魅力などを語った。ピックルボールは米国発祥の、テニス、卓球、バドミントンの要素を組み合わせたようなパドルスポーツ。米国では1000万人以上の競技人口を誇り、プロリーグ発足や企業参入など、