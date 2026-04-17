◇米男子ゴルフ下部ツアートゥルム選手権第1日（2026年4月16日メキシコPGAリビエラマヤ＝7272ヤード、パー72）石川遼（34＝CASIO）が5バーディー、1ボギーの68で回り首位と2打差の5位で発進した。杉浦悠太（24＝フリー）は1バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの77を叩き132位と出遅れた。