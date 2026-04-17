ベルリン支局工藤彩香ドイツ人は店先で待つことが嫌いと言われるが、ベルリン中心部シェーネベルク地区にあるパン屋は別物だ。２０２２年に開業した「ヨハン・ベッカライ」では、店内から漂う焼きたてのパンの香りに引き寄せられるように、客が行列を作っていた。かむほどに広がる豊かな香りと穀物のうまみ売れ筋の一つは、古代ライ麦の全粒粉パン（７５０グラム、６ユーロ）。ずっしりと重い焦げ茶色のパンを薄切りにして