◇ア・リーグガーディアンズ4−2オリオールズ（2026年4月16日クリーブランド）ガーディアンズのパーカー・メシック投手（25）が16日（日本時間17日）、本拠でのオリオールズ戦に先発。8回まで無安打投球を続けたが、9回に安打を浴びてノーヒットノーランの快挙を逃した。それでも8回0/3を2安打2失点の快投でチームの連敗を2で止め、今季3勝目を挙げた。8回までオリオールズ打線を無安打に封じていたメシックは球数が100