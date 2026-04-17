16日、米西部ネバダ州ラスベガスでの会合で話すトランプ米大統領（ロイター＝共同）【ラスベガス共同】トランプ米大統領は16日、西部ネバダ州ラスベガスで会合を開いた。イラン攻撃の影響でガソリン価格が上昇し、支持層からも不満が噴出。トランプ氏はカジノが基幹産業のラスベガスに多い飲食店やホテル従業員に、チップ収入に対する課税撤廃を含めた減税の取り組みを強調。11月の中間選挙で与党共和党が負ければ「こうした政策