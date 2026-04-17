アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉について、双方が暫定的な覚書の締結を目指す方針に転換していると、ロイター通信が報じました。ロイター通信は16日、イラン関係者の話として、アメリカとイランが戦闘終結に向けた包括的な和平合意ではなく、戦闘の再開を防ぐための暫定的な覚書の締結を目指していると報じました。覚書が締結されれば、両国は60日以内に最終合意を目指す見通しで、IAEA＝国際原子力機関も関与する形で、本