映画『ストリートファイター/ザ・ムービー』（配給：東和ピクチャーズ・東宝）が2026年10月16日に全世界同時公開となる。この度、ティザー予告が公開となり、あわせて、日本語吹替キャストも明らかになり、監督を務めるキタオ・サクライの特別コメント動画も公開された。『ストリートファイター/ザ・ムービー』インターナショナル版のポスター「ストリートファイター」は、1987年、ゲームセンターの筐体から産声を上げ、日本のゲー