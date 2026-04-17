インテージは4月16日、ゴールデンウィークに関する調査結果を発表した。調査は2026年3月25日〜3月30日、15〜79歳の男女5,000人を対象にインターネットで行われた。○GWにかける予算は平均27,660円 - 「物価高」「円安」の声2026年のゴールデンウィーク(以下、GW)にかける全体予算は平均27,660円で、前年比94.6%と減少した。コロナ禍を経て外出・旅行需要が回復した2023年以降で最も低い水準となった。予算減少の理由で最も多かった