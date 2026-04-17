男性育休に消極的な空気のなか、頼れる同僚が下した決断、そして、みんなの不安をよそに進められた準備が、やがて職場に思わぬ変化をもたらすことに。制度の本当の価値が見えてくる展開に注目！今回は、筆者の知人から聞いた、考えさせられるエピソードをご紹介します。 男性育休 私が勤める会社はここ数年、男性の育休取得率を上げようと本格的に育休制度を推進していました。 説明会や社内報でも“誰もが家庭